Информация об обрушении здания в квартале Ани в Гюмри не соответствует действительности: МЧС Армении

Информации об обрушении, или разрушениях от землетрясения нет. Об этом сообщает МЧС Армении, призывая следить лишь за официальными новостями.

«Информация об обрушении здания в квартале Ани в Гюмри не соответствует действительности», - передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МЧС.

13-го февраля, в 22:25 по местному времени, в 18:25 по Гринвичу, сейсмологическая сеть службы Сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 41.19 северной широты и 43.97⁰ восточной долготы, произошедшее у границы Грузии с Арменией, в 16 км к северо-востоку от города Бавра, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 5,2 балла. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях и силой в 3 балла в Ереване.