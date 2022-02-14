Вероятность сильного землетрясения невелика: МЧС Армении

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА распространило информацию о вероятности афтершоков, отметив, что жители могут вернуться в свои квартиры. Как передает «Арменпресс», в сообщении МЧС отмечается:

"Уважаемые граждане, на данный момент активность афтершоков продолжается. Анализ имеющихся данных показывает, что вероятность сильного землетрясения мала. Жители могут вернуться в свои квартиры. Возможен афтершок, который будет ощутим, однако призываем не поддаваться панике».

13-го февраля, в 22:25 по местному времени, в 18:25 по Гринвичу, сейсмологическая сеть службы Сейсмической защиты МЧС Республики Армения зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 41.19 северной широты и 43.97⁰ восточной долготы, произошедшее у границы Грузии с Арменией, в 16 км к северо-востоку от города Бавра, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 5,2 балла. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Землетрясение силой в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях и силой 3 балла в Ереване.