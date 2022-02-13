Штайнмайера переизбрали президентом Германии

Федеральное собрание Германии переизбрало в воскресенье социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок, заявила спикер бундестага Бербель Бас, председательствовавшая на Федеральном собрании. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Переизбрание Штайнмайера было ожидаемым - его кандидатуру поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Малые партии, такие как Левые, "Альтернатива для Германии", Свободные избиратели выдвинули своих кандидатов, но их шансы на избрание не рассматривались всерьез.

Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука.