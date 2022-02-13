Мировые страховщики прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

Крупнейшие мировые страховые компании 12 февраля 2022 года сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Как передает Арменпресс, об этом сказано на сайте украинского авиаперевозчика SkyUp.

«Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев в связи с требованиями лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев»,- говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне — чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство Инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.