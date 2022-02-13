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Послы Армении и Эстонии в Греции говорили о взаимной поддержке в двусторонних и многосторонних схемах  

Послы Армении и Эстонии в Греции говорили о взаимной поддержке в двусторонних и многосторонних схемах  

Посол Республики Армения в Греческой Республике Тигран Мкртчян посетил посольство Эстонии в той же стране, где его приветствовала и приняла посол Карин Ранну.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице посольства Армении в Греции в Facebook.

«Оба посла тепло побеседовали об армяно-эстонских отношениях, взаимной поддержке в двусторонних и многосторонних схемах», - сообщает дипломатический представитель Армении в Афинах, добавив, что в 2016-2021 гг. Тигран Мкртчян, был послом Республики Армения в Эстонской Республике. За это время двусторонние армяно-эстонские политические отношения углубились, парламентская дипломатия была активной, в Эстонии было организовано множество мероприятий, а культурное взаимодействие было перманентным.


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