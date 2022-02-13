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В ходе усиленного патрулирования в Ереване полицейские обнаружили  незаконное  оружие и боеприпасы

В ходе усиленного патрулирования в Ереване полицейские обнаружили  незаконное  оружие и боеприпасы

12 февраля подразделения полиции Армении осуществили усиленную службу в Ереване. В ходе мероприятий были проведены различные проверки, в том числе транспортных средств. Обнаружены 21 единица холодного оружия, 2 автомата, боевые и газовые пистолеты, наркотики.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Полиция Армении на своей странице в Facebook.

 «Мы приносим извинения нашим гражданам за причиненное беспокойство, но в то же время напоминаем, что подобные действия осуществляются именно с целью обеспечения безопасности гражданина.

В частности, сегодня всего за несколько часов было обнаружено и изъято: 21 единица холодного оружия, 2 автомата, боевые и газовые пистолеты, наркотики и т. д.

Полиция периодически осуществляла и будет проводить подобные профилактические и предупредительные мероприятия.

Мы надеемся на поддержку наших граждан в действиях, направленных на обеспечение общественной безопасности», - говорится в сообщении.

 


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