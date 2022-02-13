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Ушел из жизни актер Театра музыкальной комедии Каджазун Гюрджян

Ушел из жизни актер Театра музыкальной комедии Каджазун Гюрджян

Ушел из жизни заслуженный артист РА, популярный актер Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна Каджазун Гюрджян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница театра в Facebook.

Согласно источнику, панихида по артисту состоится 15 февраля в 18: 00 часов в траурном зале рядом с церковью на Арташатской трассе (напротив ресторанного комплекса "Арарат").

Театр выразил соболезнования родным известного актера и всем любителям искусства.

 

 

 

 

 

 


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