Вардапет Григор Хачатреан избран главой Французской епархии Армянской Апостольской Церкви  

В церкви Св. Богородицы Иси-ле-Мулино 12 февраля религиозные и мирские депутаты приходов Армянской Апостольской Святой Церкви во Франции избрали Предстоятелем Французской епархии вардапета (архимандрита) Григора Хачатреана.

Об этом Арменпресс сообщил саркаваг (дьякон) прихода ААЦ в Иси-ле-Мулино, сотрудник Armenews-Nouvelles d'Armenie Саак Сукиасян.

"В 48 лет отец Григор становится 3-им Предстоятелем Французской епархии, преемником архиепископа Норвана Закареана и епископа Ваана Ованнисеана», - отметил Саак Сукиасян.

Саркаваг Саак Сукиасян также сообщает, что выборы нового Предстоятеля Французской епархии Армянской Апостольской Святой Церкви в ближайшие дни будут представлены Католикосу Всех Армян — для получения его благословения.