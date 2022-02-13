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Госкомиссия по организации мероприятий к 34-летию Карабахского движения посетила Мемориал  Степанакерта

Госкомиссия по организации мероприятий к 34-летию Карабахского движения посетила Мемориал  Степанакерта

13 февраля члены Государственной комиссии по организации мероприятий, посвященных 34-летию Карабахского движения, во главе с председателем комиссии Артуром Товмасяном посетили мемориальный комплекс Степанакерта и возложили венок к Мемориалу, увековечивающему память воинов, павших в Арцахской и Отечественной войнах.

Как сообщили  Арменпресс в пресс-службе Национального Собрания Республики Арцах, члены комиссии возложили цветы к находящимся по соседству с городским мемориалом могилам армянских воинов, освятивших свои имена  в трех Арцахских войнах.

 «К официальной церемонии присоединились также находящийся в Республике Арцах депутат парламентской фракции "Айастан", председатель Бюро АРФД Армен Рустамян, новоназначенный министр ОНКС Республики Арцах Анаит Акопян", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, церемония проходила при участии представителей командного состава Армии обороны.


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