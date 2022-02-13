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В результате пожара в ереванском районе Ахтанак погиб один человек, еще один пострадал

В результате пожара в ереванском районе Ахтанак погиб один человек, еще один пострадал

13 февраля в 01:00 часов  Национальный центр кризисного управления  поступил сигнал о том, что в одном из домов 2-ой дачного района Ахтанак в Ереване вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

 «Выяснилось, что горит один дом и два домика.

По вызову  сложности пожара 1 БИС  на место выехали еще два боевых расчета пожарно-спасательных отряда Ереванского  управления Спасательной  службы  МЧС РА, дежурная группа пожарно-спасательного отряда по организации пожаротушения, дежурный врач медицинской службы», - говорится в  сообщении.  

Согласно источнику, до прибытия спасателей на место происшествия гражданин К. Г.  (около 40 лет) был госпитализирован в "Национальный центр ожогов", где врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Пожар был локализован в 02:05 часов, потушен – в 03։03. В результате пожара погиб один человек. Сгорел один из домов и прилегающий к нему деревянный домик (135 кв/м). В доме обнаружен труп Г. А. (1988 г. р.).

 


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