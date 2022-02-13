Национальное собрание Арцаха примет решение о 34-ой годовщине Карабахского движения

Председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасян направил поздравительное послание в связи с 34-й годовщиной Арцахского национально-освободительного движения.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех нас с праздником единения армянского народа, национального пробуждения, 34-й годовщиной Арцахской национально-освободительной борьбы.

В этот день - 13 февраля, ознаменовался начальный этап Арцахской национально-освободительной борьбы - 34-я годовщина карабахского движения.

Впервые в условиях советского правового режима с площади Ленина в Степанакерте прозвучали призывы вывести НКАО из состава Азербайджана и воссоединиться с Матерью-Арменией.

Несомненно, этот порыв национального пробуждения навсегда остался в памяти современников. И по требованию около пятидесяти тысяч протестующих 20 февраля решением внеочередной сессии, созванной областным советом НКАО, был принят исторически значимый правовой акт.

Считаем необходимым подчеркнуть и проинформировать наших соотечественников, что в связи с усилением эпидемии, как мы 2 сентября сдержанно и достойно встретили 30-летний юбилей провозглашения независимости Республики Арцах, так же организуем и мероприятия, посвященные 20 февраля.

В преддверии дня с привлечением всех фракций парламента Республики Арцах планируется проведение внеочередного заседания Национального Собрания, на котором будет принято решение о 34-й годовщине Арцахской национально-освободительной борьбы - Карабахского движения.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляя с 34-й годовщиной карабахского движения, желаю нашему народу стойкости, мирной и созидательной жизни, а главное непоколебимой веры в будущее».