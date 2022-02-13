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Армянская Апостольская церковь 13 февраля отмечает Канун Теарнэндарач

Армянская Апостольская церковь 13 февраля отмечает Канун Теарнэндарач

Армянская Апостольская Святая Церковь 14 февраля будет отмечать праздник Теарнэндарач (Сретенье), символизирующий вход 40-дневного младенца Иисуса в храм.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, вечером 13 февраля с благословения Католикоса Всех Армян Гарегина Второго в монастыре Св. Гаяне в 17։30 часов состоится вечернее богослужение в Канун Теарнэндарач. По завершении церемонии, будет зажжен традиционный костер Теарнэндарач (Сретенье).

Праздник Теарнэндарач (Сретенье)  Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй провозгласил Днем благословения новобрачных. В связи с этим 14 февраля, по завершении священной литургии во всех церквях будет совершен обряд благословения новобрачных пар.

14 февраля, в 11:00 часов, по случаю праздника во всех церквях будет отслужена литургия и совершен обряд благословения новобрачных.

В Араратской Патриаршей Епархии сообщают, что 13-го февраля, в канун праздника, с благословения архиепископа Араратской патриаршей епархии Навасарда Кчояна  организован ряд мероприятий. Ниже представляем график церковных мероприятий:

Арабкир, Церковь Сурб Хач, богослужение -17:00, костер - 17: 30;

Норагавит, Церковь Св. Геворга, богослужение -17: 00, мероприятие-18:30;

Канакер, Церковь Св. Акопа, богослужение -17:00, церемония зажжения костра и вручение подарков молодоженам, подготовленных муниципалитетом -17.30;

Нор-Норк, Церковь Сурб Аствацацин, богослужение -17: 00, костер -17:00, мероприятие с исполнением народных песен -18:00;

Церковь Зоравор Сурб Аствацацин, богослужение -17:00, костер -17: 30;

Нубарашен, Церковь Св. Мучеников, богослужение -17:00, костер -17:30; 

Аван, Церковь Сурб Аствацацин, богослужение -17: 00, мероприятие и костер -17:30;

Малатия, Церковь Сурб Аствацацин, костер -16:00, служба - 17:00, затем во дворе выступят воспитанники Дома культуры;

Норк-Мараш,   Церковь Сурб Аствацацин  - мероприятие в 16: 00, служба-17:00, костер -17:30;

Католическая церковь Св.Богородицы и Церковь Св.Анны, богослужение -17:00, костер -17:40;

Давиташен, Церковь Св. Мучеников, богослужение -17: 00, костер-17: 30;

Нор-Норк, Церковь Св. Саркиса, богослужение -17:00, костер -18:30;

АПТ, Церковь Св.Троицы, богослужение -17:00, костер -17:30;

Шенгавит, Церковь Св. Аракелоц, богослужение -17:00, костер и мероприятие с участием этнографических групп -17:30;

Неркин Чарбах,  Церковь Сурб Хач, богослужение -16:30, костер -17:15, мероприятие -17: 30.

 


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