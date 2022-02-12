Турецко-азербайджанская агрессия направлена против всего цивилизованного мира. Министр ИД Арцаха 

В Брюсселе министр иностранных дел Республики Арцах обсудил в Брюсселе различные вопросы с европейскими партнерами, подчеркнув, что агрессия и культурный геноцид Азербайджана против Арцаха и Армении направлены в том числе и против всего цивилизованного мира.

Как передает Арменпресс, Давид Бабаян рассказал об этом журналистам в Национальной академии наук, отметив, что все встречи в Брюсселе были важными, а результаты станут известны с течением времени.

В центральном городе Евросоюза делегация Арцаха подняла вопрос о гуманитарных проблемах, возникших вследствие 44-дневной войны, о проблемах пленных, заложников, об осуществляемом Азербайджаном культурном геноциде и других важных вопросах.

«Естественно, в Европе есть здоровые силы, которые обеспокоены ситуацией, создавшейся вследствие деятельности турецко-азербайджанско-террористического преступного триединства. Мы там подчеркнули, что развязанная в 2020 г. агрессия была направлена не только против Арцаха и Армении, но и против всего цивилизованного мира. Проблема только во времени: просто мы оказались первыми, следующими будут другие.

А когда это произойдет - покажет время. Но если цивилизованный мир закроет глаза на все эти деяния, на культурный геноцид, который происходит на оккупированных территориях Арцаха, если к этой политике Азербайджана будет проявлено безразличие, то это время наступит раньше", - отметил глава МИД Арцаха.

По словам Бабаяна, эти атаки на цивилизованный мир начались давно. В качестве примера он вспомнил оскорбительные слова Эрдогана в адрес президента Франции, что, по его мнению, также является одним из проявлений агрессии.

«Знаете, мы честны со всеми, мы не играем в какие-то игры, мы говорим то, что есть, и продолжим делать все – во имя защиты интересов Арцаха", - добавил глава МИД Арцаха

По совместной инициативе и усилиями Европейского офиса Ай Дата АРФД и Министерства иностранных дел Республики Арцах 7-10 февраля состоялся рабочий визит министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна в Брюссель, который стал первым визитом министра иностранных дел Арцаха в Брюссель после войны

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