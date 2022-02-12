По ряду адресов Еревана будет испытана электросирена

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, комиссия, созданная по решению мэра Еревана, с целью изучения средств оповещения населения, 15 февраля проведет испытание электросирены в Ереване

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, адреса:

- ул. Аргишти 1,

- ул. Пароняна 40,

- ул. Терьяна 72,

- ул. Теряна 44.

"Заранее приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в заявлении мэрии.