Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

По ряду адресов Еревана будет испытана электросирена

По ряду адресов Еревана будет испытана электросирена

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, комиссия, созданная по решению мэра Еревана, с целью изучения средств оповещения населения, 15 февраля проведет  испытание электросирены в Ереване

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, адреса:

- ул. Аргишти 1,

- ул. Пароняна 40,

- ул. Терьяна 72,

- ул. Теряна 44.

"Заранее приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в заявлении мэрии.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]