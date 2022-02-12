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За сутки в Грузии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

За сутки в Грузии зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 12 февраля в Грузии зарегистрировано 20 326 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, на сегодня общее число заболевших в стране составляет 1 миллион 438 тысяч 353 человека.

В Грузии за последние сутки лечение от коронавируса прошли 48 468 пациентов. От инфекции в стране скончались еще 57 человек, а общее число умерших — 15 516 человек. 


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