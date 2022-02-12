Германия призывает своих граждан покинуть Украину
15:40, 12 Февраль, 2022
МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в стране необязательно.
Как сообщает Арменпресс, объявление размещено на официальном сайте МИД Германии.
«Если вы сейчас находитесь в Украине, подумайте, нужно ли вам там оставаться. Если нет, оставьте это в самой краткосрочной перспективе», — говорится в заявлении.
Из-за напряженной ситуации в Украине в последнее время различные страны призвали граждан избегать посещения страны, а тех, кто уже находится в Украине, покинуть страну. К таким странам относятся США, Великобритания, Франция, Швейцария, Канада, Бельгия, Кувейт и др.
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