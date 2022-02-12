Министерство иностранных дел Грузии обратилось к своим гражданам в Украине

МИД Грузии обращается к своим гражданам в Украине в связи с высокой вероятностью дальнейшего обострения ситуации в этой стране. МИД информирует, что посольство в Киеве и консульства в Одессе и Донецке переходят на режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Грузии.

«Грузия внимательно следит за украинскими процессами. Мы находимся в постоянном контакте как с нашими партнерами в Украине, так и со странами-партнерами и организациями-партнерами. В Украине действует «горячая линия» для граждан Грузии. В то же время дипломатические миссии Грузии находятся в постоянном контакте с гражданами страны на местах, призывая их учитывать сложную ситуацию с безопасностью».

В МИД Грузии напоминают, что США и страны-члены ЕС уже призвали своих граждан покинуть территорию Украины. «Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, призываем граждан Грузии оставаться на связи с посольством Грузии, как для оперативной информации, так и для материально-технической и информационной помощи», — говорится в заявлении.