Часть сотрудников посольства США в Киеве покинет Украину

Госдепартамент США поручил американским дипломатам в Киеве, не занимающим позицийкритической значимости, покинуть Украину.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство США в Украине.

Отмечается, что такое решение обусловлено полученной информацией о том, что российская сторона увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По сообщению дипмиссии, большая часть сотрудников посольства США продолжит работу в Киеве.