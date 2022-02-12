Посольство США в Армении поздравило с Днем Святого Саркиса

Посольство США в Армении поздравило святого Саркиса, покровителя молодежи и влюбленных.

"Поздравляем с праздником святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных. Сегодня в Армении отмечают День влюбленных, и сотрудники посольства США пытаются одним-двумя словами описать любовь, бесценный и таинственный дар, данный людям", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении посольства.

Посольство также представило видео, в котором сотрудники посольства описывают чувство любви.