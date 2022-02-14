Отношения с Арменией имеют прочную основу: эксклюзивное интервью министра иностранных дел Аргентины

Аргентина входит в число как минимум десяти ведущих стран с наибольшим инвестиционным потоком в Армению. Исходя из существующего потенциала обеих экономик, есть обоснованные ожидания, что объем торговли может быть увеличен. Политический диалог между странами развивается весьма гармонично, с твердой решимостью находить новые сферы сотрудничества. Об этом говорил министр иностранных дел, международной торговли и религии Аргентины Сантьяго Андрес Кафьеро в эксклюзивном интервью, данном «Арменпресс».

- В этом году Армения и Аргентина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как Вы оцените нынешний уровень отношений между двумя странами? На Ваш взгляд, как развивается политический диалог?

- Действительно, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами мы с моим коллегой Араратом Мирзояном 17 января обменялись поздравительными посланиями, в которых оба подчеркнули исторически сложившиеся дружественные связи, объединяющие наши народы, общее видение будущего, дружбу и сотрудничество.

В связи с этим, считаю целесообразным напомнить, что признание Армении как суверенного, независимого государства Аргентиной произошло еще в 1920 году. Позже, после распада СССР, в начале 1992 года мы вновь установили дипломатические отношения. Вначале, в мае 1994 года, Армения открыла свое посольство в Аргентине, затем моя страна в Армении, в мае 2010 года.

Аргентина положительно оценивает двусторонние отношения с Арменией, которые имеют прочную основу и основаны на долгосрочных традициях дружбы и сотрудничества между нашими народами. В этом контексте политический диалог развивается весьма гармонично, со стремлением постоянного расширения связей и поиска новых направлений сотрудничества.

- Пандемия отразилась на экономических связях всех стран мира. Не остались в стороне от этого отрицательного воздействия и объемы товарооборота Армении. Видите ли Вы возможности интенсификации торговых и экономических связей между двумя странами, при том, что они достаточно скромны? Какие отрасли экономики Армении представляют интерес для аргентинских бизнесменов с точки зрения установления новых связей?

- Я согласен с Вашим замечанием о негативных последствиях пандемии, которые все еще ощущаются, особенно в сфере отношений между странами. Если говорить об экономических отношениях в целом, то за последнее десятилетие Аргентина позиционируется как минимум в десятке ведущих стран с наибольшими инвестиционными потоками в Армению. Во всей Евразии Аргентина смогла установить такую позицию лишь в Армении, и я думаю, что это факт, достойный внимания. Но с другой стороны, конечно, наши торговые обмены все еще скромны. Однако, исходя из потенциала, который мы видим в наших двух экономиках, у нас есть обоснованные ожидания, что мы сможем увеличить объем нашей торговли. В связи с этим открытие Торговой палаты Аргентины в Ереване в сентябре 2021 г., чему способствовало и наше посольство, станет мощным инструментом для продолжения развития торговли, послужит мостом между бизнесменами двух стран, будет стимулировать малый и средний бизнес, привлекать молодых специалистов. По той же логике в августе 2021 г. между «Enterprise Armenia» и Агентством международной торговли Аргентины был подписан Меморандум о взаимопонимании, который укрепит совместные торгово-экономические инициативы. Другими словами, даже во время пандемии мы смогли предпринять целенаправленные шаги для увеличения нашего торгового обмена.

- Армения и Аргентина развивают сотрудничество и на международных площадках в многостороннем формате. Аргентина в лице Федерико Вильегаса с 2022 года председательствует в Совете по правам человека в Офисе ООН в Женеве, где совсем недавно вице-президентом был избран представитель Республики Армения Андраник Ованнисян. Как Вы охарактеризуете сотрудничество двух стран в многостороннем формате на международных площадках, какие перспективы для их расширения видите Вы?

- Наши страны имеют общие ценности и видения, которые в многостороннем формате выражаются в четких шагах, направленных на борьбу с бедностью, на сокращение неравенства, создание достойных рабочих мест, что приведет к сбалансированному экономическому развитию. Это лишь некоторые из направлений. Во всех этих инициативах есть общие позиции, широкий спектр возможностей для совместной работы с нашими армянскими друзьями. В этом плане, в сегодняшней ситуации международных отношений, когда перед международным сообществом стоит так много вызовов, многосторонность, как никогда прежде приобретает первостепенное значение. Это важнейший и полезный инструмент, которым должны воспользоваться те страны, которые имеют стремление и приверженность давать ответы на срочные вопросы, такие как глобальное потепление, борьба с гендерным неравенством или сохранение международного мира и безопасности.

В поисках решений этих и других проблем у наших стран есть общие взгляды, глубокая общность, которая, несомненно, может генерировать умные и эффективные предложения в различных областях, в которых эти вопросы поднимаются и обсуждаются.

- В Ереване действует аргентинская школа, в честь Аргентины названа площадь, установлены бюсты аргентинского генерала, политика Мануэля Бельграно, национального героя Аргентины, генерала Хосе де Сан Мартина. Один из административных районов Еревана украшает парк Буэнос-Айреса. Несмотря на дальнее расстояние между двумя странами, наши культуры близки и родственны. Как Вы оцениваете нынешний уровень гуманитарных отношений, и какие совместные инициативы возможны в будущем?

- Мне приятно узнать о присутствии Аргентины в Армении. В Аргентине тоже, как в Буэнос-Айресе, так и в Кордове, есть общественные места, связанные с Арменией, например, участок улицы Асеведо между улицами Кордовы и Санта-Фе по случаю визита Верховного Патриарха Католикоса всех армян Вазгена I в Аргентину в 1983 г., был назван именем Армении.

В одном из самых традиционных и древних районов Буэнос-Айреса, в Палермо есть множество сооружений, связанных с Арменией, он является центром общины. Здесь расположены Армянский центр, церковь Святого Григория Просветителя, а также пункты продажи продуктов питания и традиционных предметов, все они очень авторитетные и уважаемые заведения.

В городе Кордова основной центр общины находится в районе Пуйредо, где расположены Армянская Апостольская церковь Св. Георгия, Армянская евангелическая церковь Мараната и Школа Саак Месроп с двуязычным образованием.

Все эти учреждения, аллеи, парки и школа подчеркивают глубокую связь, свидетельствующую об отношениях между нашими странами как на духовном, так и на материальном уровне. Все, кажется, подсказывает, что в будущем нас ожидает лишь путь укрепления и углубления всего этого, и от нас зависит продолжение стимулирования подобных связей.

- Аргентина стала теплым и заботливым домом для большой армянской общины. Как Вы оцениваете роль общины в углублении отношений, укреплении духовных и культурных связей между двумя странами?

- Сильная армянская община играет очень важную роль в построении отношений между двумя странами. Контакты между людьми, обмены, путешествия и визиты сохраняют связь со страной происхождения, и в то же время они распространяют традиции, менталитет и многочисленные выражения богатой армянской культуры в Аргентине. Так что их вклад в национальное строительство отразился во многих сферах, он довольно значителен.

Мне также известно, что речь об очень хорошо организованной общине, которая имеет много учреждений, газеты, церкви, школы, где преподается и распространяется армянский язык. Это - община, которая старается сохранять свои традиции и культуру. Безусловно, община является очень важным капиталом наших двусторонних отношений.

Интервью вела Нарине Назарян