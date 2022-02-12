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В Азербайджане таксист изнасиловал трех несовершеннолетних девочек

В Азербайджане таксист изнасиловал трех несовершеннолетних девочек

В Баку задержан водитель такси, подозреваемый в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними девочками. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщает МВД Азербайджана.

Отмечается, что таксист является жителем села Шахан с февраля 2021 года. В своей машине он совершил действия сексуального характера с тремя девочками 8, 9 и 12 лет, которых отвозил в школу. 

В ведомстве отметили, что он задержан и передан следственному органу. 

Ведется расследование.


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