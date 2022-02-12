В Азербайджане таксист изнасиловал трех несовершеннолетних девочек

В Баку задержан водитель такси, подозреваемый в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними девочками.

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщает МВД Азербайджана.

Отмечается, что таксист является жителем села Шахан с февраля 2021 года. В своей машине он совершил действия сексуального характера с тремя девочками 8, 9 и 12 лет, которых отвозил в школу.

В ведомстве отметили, что он задержан и передан следственному органу.

Ведется расследование.