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По требованию властей Германии Telegram заблокировал 64 канала

По требованию властей Германии Telegram заблокировал 64 канала

Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещенным или агрессивным контентом. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, добавив, что Telegram впервые ответил на запрос властей Германии.

Между представителями правительства Германии и Telegram уже состоялись две виртуальные встречи, в ходе которых стороны договорились о продолжении контактов.

Германия уже давно грозит штрафами в отношенииTelegram за распространение незаконной информации. Министр внутренних дел Нэнси Фезер даже не исключила блокировку работы Telegram в стране.


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