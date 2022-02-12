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День внеочередных выборов президента Туркменистана уже известен

День внеочередных выборов президента Туркменистана уже известен

Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта 2022 года. 

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил помощник председателя Центральной избирательной комиссии Туркменистана Безирген Караев.

Президентом может быть избрано лицо, родившееся в Туркменистане, гражданин этой страны, достигший 40-летнего возраста, свободно владеющий государственным языком, проживавший и проработавший в Туркменистане в течение последних 15 лет. Президент избирается народом на семилетний срок после вступления в должность. 

Последние президентские выборы в Туркменистане состоялись в 2017 году.

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недавно заявил, что страна должна быть передана молодым.


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