День внеочередных выборов президента Туркменистана уже известен
Внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта 2022 года.
Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил помощник председателя Центральной избирательной комиссии Туркменистана Безирген Караев.
Президентом может быть избрано лицо, родившееся в Туркменистане, гражданин этой страны, достигший 40-летнего возраста, свободно владеющий государственным языком, проживавший и проработавший в Туркменистане в течение последних 15 лет. Президент избирается народом на семилетний срок после вступления в должность.
Последние президентские выборы в Туркменистане состоялись в 2017 году.
Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов недавно заявил, что страна должна быть передана молодым.
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