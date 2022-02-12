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Два человека погибли в ДТП на трассе Севан-Дилижан

Два человека погибли в ДТП на трассе Севан-Дилижан

В Тавушский областной центр управления кризисными ситуациями 12 февраля в 07:18 часов поступил сигнал о том, что на поворотах Дилижана произошло ДТП. Есть пострадавшие. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

На место происшествия выехал пожарный расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления МЧС. 

Выяснилось, что на 27-м км трассы Севан-Дилижан автомобиль Mercedes-Benz C240  (водитель Г.Р.) выехал с проезжей части и упал п в ущелье. Водитель погиб на месте (римерно на 70 метров). Рядом с автомобилем нашли тело 12-15-летнего мальчика.

До прибытия спасателей, пассажир М. Р. (2007 г.р.) был доставлен  в Дилижанский МЦ. 

Спасатели поднесли пассажира С. Р. в машину скорой помощи․ Последний был госпитализирован в МЦ Дилижана. 

Спасатели вытащили из машины тело водителя, вытащили из ущелья упавших и доставили их в машину скорой помощи.


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