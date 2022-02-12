Азербайджан продолжает преступные действия против армянских военнопленных. Тагуи Товмасян

После 44-дневной войны прошло более года, а ужасающие случаи военных преступлений в Азербайджане все еще продолжают раскрываться.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала председатель Постоянной комиссии НС РА по защите прав человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

"В рамках расследуемого в соответствующем управлении Следственного комитета РА уголовного дела получены фактические данные о гибели 16 ноября 2021 года военнопленного Артура Мартиросяна, пытках военнослужащих, бесчеловечном, унижающем достоинство обращении,оставлении раненых в беспомощном состоянии, о неоказании необходимой медицинской помощи.

Призываю международные организации принять незамедлительные меры в пределах своих полномочий для предотвращения недопустимых и преступных действий Азербайджана, решительно осудить террористические акты, продолжающиеся после 44-дневной войны. Азербайджан не только не возвращает, но и политизирует вопрос возвращения военнопленных, делает его предметом политического торга, выдвигает все новые предусловия», — написала Товмасян.

По словам депутата, такие дела должны подвергаться индивидуальному расследованию международными компетентными органами и сопровождаться принятием соответствующих мер в соответствии со своими полномочиями.

«Международное сообщество должно осудить грубые нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права,а также предпринять действенные шаги для защиты международно гарантированных прав военнопленных. Следует использовать механизмы ответственности: пока лица, совершившие преступления, не предстанут перед судом, риск повторения таких преступлений будет сохраняться, они будут оставаться серьезным вызовом международному гуманитарному праву.

Напомню, согласно положениями Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными"от 12 августа 1949 года, содержащая пленныхстрана несет ответственность за обращение с военнопленными. С военнопленными всегда нужно обращаться гуманно. Любое незаконное действие или бездействие держащей в плену страны, которое приводит к смерти военнопленного или серьезной угрозе здоровью военнопленного, запрещается и считается серьезным нарушением настоящей Конвенции. Военнопленные также должны быть постоянно защищены - особенно от всех актов насилия или запугивания, оскорблений и любопытства толпы. Санкции против них запрещены. В любом случае военнопленные имеют право на уважение их достоинства. (...)

Уважаемые международные партнеры, на ваших глазах Азербайджан нарушает международное гуманитарное право, не молчите, действуйте, пока не поздно», — написала Товмасян.