Трюдо заявил, что страны Запада не заинтересованы в конфронтации с Россией

Западные страны не заинтересованы в конфронтации с Россией, но продолжат поддерживать Украину в условиях напряженности на российско-украинской границе.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы не хотим конфронтации с Россией, мы решили поддержать украинский народ в его праве самому выбирать свое будущее», — сказал он.

Премьер-министр Канады заявил, что страны Запада полны решимости ввести «жесткие санкции» против России, если российская сторона нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины.