Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Путин проведет телефонные переговоры с Байденом и Макроном

Путин проведет телефонные переговоры с Байденом и Макроном

12 февраля президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Как передает Арменпресс, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что инициатором беседы  Путина и Байдена является Вашингтон. Последний раз телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в конце 2021 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]