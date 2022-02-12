Путин проведет телефонные переговоры с Байденом и Макроном

12 февраля президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как передает Арменпресс, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заявил, что инициатором беседы Путина и Байдена является Вашингтон. Последний раз телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в конце 2021 года.