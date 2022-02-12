В беседе с главой МИД Украины Блинкенподтвердил поддержку США

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил поддержку США Украине.

"Госсекретарь подчеркнул, что любая агрессия России против Украины приведет к совместнымс союзникамибыстрым и серьезным ответным действиям ", - говорится в заявлении.

Блинкен проинформировал украинского коллегу о «глобальных усилиях по снижению напряженности».