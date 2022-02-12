Американские индексы снизились - 11-02-22

НЬЮ-ЙОРК, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 11 февраля. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1.27% и составил 35088.95 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 снизился на 1.90% и составил 4418.64 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq снизился на 2.91% и составил 13978.77 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.