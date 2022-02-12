Цены на цветные металлы - 11-02-22

ЛОНДОН, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.26% и составила 3180.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.78% и составила 10000.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.22% и составила 2280.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.04% и составила 23380.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.11% и составила 43810.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.50% и составила 3674.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.