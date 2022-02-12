Covid-19:за сутки в Армении подтверждено 2402 случая

По состоянию на 11:00 часов 12 февраля в Армении подтверждено 404 805 случаев заболевания коронавирусом, из них 370 272 случая выздоровления, 8 157 случая смерти.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 24 807 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 7249 тестов, подтверждено 2402 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 4610 граждан, зарегистрировано 12 летальных исходов.

Общее количество тестов достигло 2 млн 819 тыс. 20.