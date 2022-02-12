Covid-19:за сутки в Армении подтверждено 2402 случая
11:11, 12 Февраль, 2022
По состоянию на 11:00 часов 12 февраля в Армении подтверждено 404 805 случаев заболевания коронавирусом, из них 370 272 случая выздоровления, 8 157 случая смерти.
В настоящее время лечение от коронавируса получают 24 807 пациентов.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.
За сутки проведено 7249 тестов, подтверждено 2402 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 4610 граждан, зарегистрировано 12 летальных исходов.
Общее количество тестов достигло 2 млн 819 тыс. 20.
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