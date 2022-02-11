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США и ЕС довольно близки к согласованию пакета возможных санкций в отношении России

США и ЕС довольно близки к согласованию пакета возможных санкций в отношении России

США и Евросоюз достаточно близки к согласованию возможного пакета санкций в отношении России, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Шоле.

"Мы стремительно продвигаемся вперед, и если возникнут непредвиденные обстоятельства, мы будем готовы", - заявил Шоле.


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