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США пообещали увеличить поставки оружия Украине

США пообещали увеличить поставки оружия Украине

Посольство США в Украине сообщило, что США уже направили на Украину 15 рейсов  военной помощи, и поставки оружия продолжатся.

 «Уже сделанопятнадцать рейсов и будет больше. Более 90 тонн боеприпасов, систем Javelin и оборонной помощи для Вооруженных сил Украины, утвержденных президентом Джо Байденом», -как передает Арменпресс, сообщает посольство США на своей странице в Facebook.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общий вес военной помощи США на данный момент превысил 1300 тонн.

 

 


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