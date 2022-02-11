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Шойгу потребовал от Уоллеса объяснить присутствие спецподразделений Великобритании на Украине

Шойгу потребовал от Уоллеса объяснить присутствие спецподразделений Великобритании на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве потребовал объяснить присутствие британских спецназовцев на Украине

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Шойгу также предложил западным странам внести свой вклад в ослабление напряженности и прекратить поставки оружия Украине.

"Хотелось бы также понять, почему Великобритания направила свои отряды специального назначения на Украину, и до каких пор они будут находитьсятам», - сказал Шойгу.


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