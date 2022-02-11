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Посол Нидерландов также призывает своих граждан покинуть Украину «как можно раньше»

Посол Нидерландов также призывает своих граждан покинуть Украину «как можно раньше»

Правительство Нидерландов рекомендовало своим гражданам «как можно скорее» покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации на российско-украинской границе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Gazeta, об этом сообщил посол Нидерландов в Украине Дженнес де Мол.

Посол подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о «добровольном выборе», основанном на сильных аргументах

 Отмечается, что Нидерланды перенесут свою дипломатическую миссию из Киева во Львов Там граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами и информацией.


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