Киев предъявил ультиматум Москве из-занапряженности на границе

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России детально прояснить свои действия у границ страны и в Крыму.

Как передает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Согласно Венскому документу (речь идет о соглашении между Москвой и Киевом в рамках ОБСЕ в 2011 году), Россия должна представить подробные разъяснения о целях, точном месте и сроках своих военных действий, а также о количестве, типе формирований и типах задействованной техники", - отметил Кулеба.

Кулеба добавил, что у России есть 24 часа для ответа.

"В случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к РФ и другим государствам-членам Венского документа о проведении экстренной встречи, на которой РФ должна представить разъяснения", - добавил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит обеспечивать свою безопасность, используя все дипломатические возможности.