Министр обороны Армении посетил миротворческую бригаду

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 11 февраля посетил миротворческую бригаду ВС.

Главе оборонного ведомства были представлены функции бригады, процесс организации учебного процесса военнослужащих и мероприятий по тактическо-профессиональной подготовке. Министр обороны ознакомился с социально-бытовыми условиями воинской части и проблемами организации питания военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, в ходе встречи с командным составом миротворческой бригады Сурен Папикян особо подчеркнул необходимость повышения знаний военнослужащих и знания иностранных языков.

"В конце визита глава оборонного ведомства воздал дань уважения памяти миротворцев, погибших в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Затем Сурен Папикян посетил учебный центр "Зар", на месте проследил за ходом строительства новой казармы и столовой. Министр обороны дал поручения командному составу воинской части по устранению зафиксированных проблем в кратчайшие сроки.