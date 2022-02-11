Премьер-министр поручил ввести в обращение и доработать проект Стратегии сферы образования

Состоялось совещание во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, в ходе которого был обсужден проект Стратегии сферы образования.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,говоря о проекте, ответственные за проект отметили, что в нем представлены видение и цели развития образования до 2026 и 2030 годов. В частности, проект касается услуг, предоставляемых от дошкольного до высшего образования. В документе представлены также те основные цели в этой сфере, к которым будет стремиться правительство в указанный период.

«В контексте проекта были затронуты содержание, критерии образования, программы и мероприятия, предусмотренные в сфере дошкольного, общего образования, среднего профессионального и высшего образования, а также работы по развитию инфраструктур, приведению вузов в соответствие с международными стандартами и созданию академического города», - говорится в сообщении

Согласно источнику, вокруг проекта развернулся заинтересованный обмен мнениями, был представлен ряд вопросов, замечаний и предложений.

Подводя итоги совещания, премьер-министр отметил, что представления о решении поднятых вопросов нужно зафиксировать в стратегии. Никол Пашинян поручил внести проект в обращение, параллельно доработать его, учитывая представленные задачи и предложения.