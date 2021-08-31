Анонс мероприятий на 12 февраля
17:56, Февраль 11, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:19 Делегация во главе с Кареном Андреасяном посетит Иран с трехдневным визитом
- 18:09 Гару и Заза дадут концерты в Ереване
- 17:56 Анонс мероприятий на 12 февраля
- 17:41 Ушел из жизни актер Карпис Шамлян
- 17:35 Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-02-22
- 17:28 Азиатские индексы - 11-02-22
- 17:19 Ucom предлагает приобрести Redmi Note 10S и получить в подарок беспроводные наушники
- 17:14 Финляндия закупила американские истребители F-35
- 17:03 В Армению прибыла делегация во главе с руководителем Службы доходов министерства финансов Грузии
- 16:58 Великобритания лидировала в G7 по росту ВВП в 2021 году
- 16:46 Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Греции
- 16:39 Армения - лидер региона по индексу демократии за 2021 год: The Economist
- 16:30 При содействии Красного Полумесяца Эмиратов в Армении реализуется «Зимняя благотворительная программа»
- 16:16 В Гегаркуникской области обеспечивают проходимость всех дорог
- 16:15 ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась
- 15:53 Армянским студентам предоставляется возможность получить образование в Греции
- 15:52 Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину
- 15:47 СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв
- 15:32 Матч между юношескими сборными Армении и Украины Д-21 состоится в Армавире
- 15:24 Пропавший несколько дней назад в Тбилиси американец нашелся
- 15:22 Япония считает, что партнерство AUKUS способствует миру и стабильности
- 15:21 Пекин-2022: шведский конькобежец установил мировой рекорд
- 14:49 Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Армении
- 14:45 Америабанк по основным финансовым показателям за 2021 год - ведущий банк Армении
20:15, 07.02.2022
3436 просмотров Грузия запрещает транзит товара с маркировкой «мацун» через свою территорию: как решают проблему производители?
15:44, 04.02.2022
1621 просмотров Скончался композитор Артур Григорян
20:37, 04.02.2022
1300 просмотров В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Никола Пашиняна, Эммануэля Макрона, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева
09:00, 07.02.2022
1239 просмотров Великобритания не считает нагорно-карабахский конфликт разрешенным: интервью «Арменпресс» с послом Джоном Галагером
16:18, 04.02.2022
1143 просмотров Армения и Великобритания в ближайшее время подпишут Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве