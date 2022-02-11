Ушел из жизни актер Карпис Шамлян

В возрасте 82 лет скончался Заслуженный артист Армении, актер Ереванского драматического театра имени Грачья Капланяна Карпис Шамлян.

Об этом Арменпресс сообщили в Ереванском драматическом театре имени Грачья Капланяна.

Карпис Шамлян родился в Александрии. Репатриировался в 1947 году, жил в Ленинакане, а затем был без экзаменов приглашен в мастерского киноактера на киностудии «Армфильм».Параллельно с учебой он снимался в фильмах «Парни музкоманды» (1960), «Дорога» (1961), «Ночное свидание» (1961) и других фильмах. В 1965 году окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института (мастерская Арташеса Овсепяна).

С 1964 г. выступал в Ленинаканском государственном театре, а с 1971 г. - актер Ереванского государственного драматического театра имени Грачья Капланяна. В 2008 году удостоен звания Заслуженного артиста РА, в 2012 и 2015 годах награждался Золотой медалью СТД Армении, в 2015 году получил премию Артавазд.