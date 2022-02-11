Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 406 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 405 993 573. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 788 906 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 436 533 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 915 617.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 536 137, а число умерших от последствий заражения вирусом - 507 177.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 135 550 человек, из них скончались 636 338.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 745,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 812 человек, в Индии - 362, в Бразилии - 2 959.