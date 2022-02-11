В Гегаркуникской области обеспечивают проходимость всех дорог

В Гегаркуникской области, несмотря на снегопад с вечера 10-го февраля и ночи на 11-е февраля, удалось обеспечить проходимость всех дорог. Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства Гегаркуникской областной администрации Геворг Хачатрян, в Мартуни выпало около 25 сантиметров снега, в Варденисе, Гаваре и Чамбараке - 10 сантиметров, в Севане - 5 сантиметров. Работы по очистке дорог проводились как ночью, так и днем.

Труднопроходимым оставался только перевал Варденяц, который после дневных работ по очистке и обработке солью также стал проходимым.

Хосров Хлгатян