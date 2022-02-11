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СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв

СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв

Взрыв произошел в пятницу рядом с мечетью в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей местных властей.

Взрыв произошел в городе Калайи-Нау, административном центре провинции, в тот момент, когда верующие покидали мечеть. 

Не менее восьми человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва у мечети на севере Афганистана, сообщает агентство Aamaj News.


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