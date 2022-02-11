Пекин-2022: шведский конькобежец установил мировой рекорд

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине установлен еще один мировой рекорд.

Как передает «Арменпресс», на дистанции 10 000 метров установлен новый мировой рекорд среди мужчин. Его установил и стал олимпийским чемпионом шведский конькобежец Нильс ван дер Пёль. Эту дистанцию он преодолел с результатом 12:30,74. Вторым стал Патрик Руст из Нидерландов с результатом 12:44,59, третьим - итальянец Давиде Джотто с результатом 12:45,98.

Нильс ван дер Пёль выиграл золотую медаль на дистанции 5 000 метров. Шведский спортсмен является двукратным золотым призером прошлогоднего индивидуального чемпионата мира на разных дистанциях.