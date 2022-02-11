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Америабанк по основным финансовым показателям за 2021 год - ведущий банк Армении

Америабанк по основным финансовым показателям за 2021 год - ведущий банк Армении

Америабанк по всем основным финансовым показателям 2021 года вновь признан ведущим банком Армении.

Ее активы - 1 096 007 млрд драмов РА;

Обязательства - 967 008 млрд драмов РА;

Обязательства по отношению к клиентам -711.7 млрд драмов РА;

Кредитный портфель - 673.1 млрд драмов РА;

Капитал - 128.9 млрд драмов РА;

Чистая прибыль - 19.4 млрд драмов РА.


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