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Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Армении

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, утверждая, что 11 февраля подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на участке Карвачара армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МО Армении, отмечая, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.


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