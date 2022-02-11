Время в Ереване: 11:07:36,   11 Февраль

Власти Франции продолжат поиски дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Власти Франции продолжат поиски дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Франция продолжит поиски вариантов для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции "Европа-1" представитель правительства страны, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Франция выступает за продолжение поисков дипломатического решения для деэскалации, - сказал Атталь. - Мы намерены продвигаться по этому пути".

Вместе с тем он признал, что ситуация на Украине "остается очень нестабильной".


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]