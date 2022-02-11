Власти Франции продолжат поиски дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Франция продолжит поиски вариантов для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции "Европа-1" представитель правительства страны, госсекретарь Габриэль Атталь.

"Франция выступает за продолжение поисков дипломатического решения для деэскалации, - сказал Атталь. - Мы намерены продвигаться по этому пути".

Вместе с тем он признал, что ситуация на Украине "остается очень нестабильной".