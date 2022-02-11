Армен Григорян принял заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 11 февраля принял заместителя секретаря Совбеза РФ Олега Храмова, который прибыл в Ереван для участия в армяно-российских межведомственных консультациях по вопросам обеспечения информационной безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ РА, Армен Григорян подчеркнул эффективность работы, проводимой в последние два дня в рамках армяно-российских межведомственных консультаций. В этом контексте стороны высоко оценили и уровень сотрудничества между Аппаратами Советов безопасности Армении и России.

Касаясь вопросов, представляющих обоюдный интерес, секретарь Совбеза РА и заместитель секретаря Совбеза РФ подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили и дальнейшие шаги по реализации достигнутых межведомственных соглашений.