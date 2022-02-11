Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал всех граждан США, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну, ссылаясь на рост угроз военных действий с российской стороной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC.

Байден заявил, что в случае военного столкновения, он не пошлет войско для спасения американцев, и предупредил, что в регионе все может очень быстро развиваться.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа на фоне напряженности между Украиной и Россией столкнулась с самым большим кризисом своей безопасности за последние десятилетия.