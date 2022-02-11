В Армении баланс объемов производства, экспорта и импорта электроэнергии – положительный

Баланс электроэнергии в Армении с января по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был положительным, рост составил 5%. Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем производства электроэнергии в Армении с января по декабрь 2021 года составил 7 млрд 674,9 млн кВт/ч, что по сравнению с 7 млрд 723,4 млн кВт/ч 2020 года сократилось на 0,6%.

Из страны в 2021 году было экспортировано 995.2 млн кВт/ч электроэнергии, что по сравнению с 1 млрд 333.1 млн кВт/ч, экспортированными в 2020 году, снизилось на 25,3%.

В 2021 году объем импорта электроэнергии в Армению увеличился на 15%, составив 368.5 млн. кВт/ч по сравнению с 320.3 млн. кВт/ч в 2020 году.

Таким образом, баланс электроэнергии с января по декабрь 2021 года составил 7 млрд 048,2 млн кВт/ч, увеличившись на 5% по сравнению с 6 млрд 710,6 млн кВт/ч того же времени в 2020 году.